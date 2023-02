Diretoria do Humaitá avalia e decide liberar o meia Polaco

- Publicidade -

O meia Polaco está fora do Humaitá. O atleta conversou, por telefone, com o presidente do Tourão, Igor Cotta, na tarde dessa segunda, 6, e foi comunicado que não seguiria no elenco para a temporada de 2023.

O assunto foi tratado de maneira “discreta” e muitos foram surpreendidos com a saída. Nos bastidores comenta-se que o desinteresse do atleta durante os treinamentos foi a chave para a dispensa.

Álvaro quer reposição

O técnico Álvaro Miguéis não admitiu abertamente, mas deve pedir a contratação de um atacante de lado para vaga de Polaco.

Situações indefinidas

O goleiro Artur e o zagueiro João Vitor seguem com as situações indefinidas. Artur vem colocando dificuldades para vir jogar no futebol acreano e João Vitor deveria ter sido apresentado nessa segunda, mas não desembarcou na capital acreana.

No campo B

O elenco do Humaitá faz na tarde desta terça, 7, no campo B mais um treinamento visando a estreia na Copa Verde. O atual campeão acreano enfrenta o Trem, do Amapá, no dia 18 deste mês, às 20 horas, no Florestão.

