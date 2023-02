Deputados tomam posse e elegem Luiz Gonzaga presidente da Aleac

- Publicidade -

Em sessão realizada nesta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), os deputados eleitos e reeleitos para a 16° legislatura do Poder Legislativo tomaram posse. A cerimônia foi presidida pelo deputado Nicolau Júnior (Progressistas). A nova legislatura vai de 1° de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2026.

Conforme o Regimento Interno da Casa, após serem empossados os deputados elegeram, ainda, a nova Mesa Diretora — presidente; 1º e 2º vice-presidentes; 1º, 2º, 3º e 4º secretários — para o biênio 2023/2024.

Na abertura da solenidade de posse, logo após a execução dos Hinos do Brasil e Acreano, Nicolau Júnior convidou os deputados eleitos para fazer o juramento de posse. O texto lido no plenário diz:

“Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Acre. ”

Após o rito do juramento, os parlamentares foram chamados nominalmente para confirmar o compromisso com a sociedade acreana. Os parlamentares receberam ainda o bóton parlamentar, identificação exclusiva dos deputados e deputadas no exercício do mandato. Dos deputados empossados, 21 são do sexo masculino e 3 do feminino.

Ao final, Nicolau Júnior agradeceu a presença de todos na solenidade e destacou o trabalho realizado à frente da presidência da mesa diretora.

“Hoje, na presença de representantes das instituições do Acre, de amigos e familiares, reafirmamos o nosso compromisso com o povo do Acre. Daqui a pouco acontece a eleição da mesa diretora, não serei mais presidente desta Casa, mas continuarei aqui, não vou embora. Tenho muito orgulho do trabalho que realizamos neste Poder enquanto fui presidente. Enfrentamos uma pandemia e conseguimos nos reinventar e superar todas as dificuldades com a ajuda dos meus colegas parlamentares. Hoje, estou muito feliz e com vontade de trabalhar ainda mais pelo nosso povo”, enfatizou o deputado.

Participaram ainda do encontro, o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Luiz Camolez; o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Walmir Ribeiro e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro; a Defensora Pública Geral do Acre, Simone Santiago e o chefe da Casa Civil do Estado, Jonathan Xavier Donadoni, na ocasião representando o governador Gladson Cameli.

Após a cerimônia de posse, o deputado Nicolau Júnior suspendeu a cerimônia por dez minutos para que os parlamentares pudessem se preparar para a eleição da nova Mesa Diretora.

Votação

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ficou definida da seguinte forma: Deputado Luiz Gonzaga (PSDB) – presidente; deputado Nicolau Júnior – 1º secretário; deputado Pedro Longo – 1º vice-presidente; deputado Chico Viga – 2º secretário; deputada Maria Antônia – 2ª vice-presidente; 3ª secretária – deputada Antonia Sales; 3º vice-presidente – deputado Eduardo Ribeiro; 4º secretário – deputado Gene Diniz e 5º secretário – Afonso Fernandes.

Em pronunciamento, Luiz Gonzaga agradeceu aos colegas parlamentares pelo apoio e falou de suas expectativas como novo presidente do Parlamento acreano. “ Quero agradecer aos meus pares, deputados e deputadas, pela confiança em me elegerem presidente desta Casa. Desejo que cada deputado e deputada desta augusta Casa cumpra com determinação e amor o trabalho que nos foi delegado pela vontade das urnas. Que possamos através da nossa atuação parlamentar, encontrar os caminhos que levarão o nosso Estado a um desenvolvimento social e econômico, gerando mais oportunidades para todos. Começamos nesta manhã a escrever uma nova página na nossa história, sempre firmados nos mais elevados propósitos de paz, igualdade social e prosperidade para todos os cidadãos e cidadãs do Acre”, disse.

Gonzaga também elogiou a atuação de Nicolau Júnior nos quatro anos que esteve à frente da presidência da Aleac. “Nicolau fez um excelente trabalho e eu não poderia deixar de elogiá-lo por isso. E hoje, ele me passa essa missão. Daremos continuidade ao trabalho da legislatura anterior, mas buscando sempre aperfeiçoar as ações do Legislativo. E naquilo que for possível, iremos inovar, porque tudo na vida pede uma constante transformação para que a renovação aconteça de maneira natural”, complementou.

Biografia do novo presidente da Aleac

Luiz Gonzaga Alves Filho nasceu no Seringal Valparaíso, no Vale do Juruá, em 20 de março de 1959. Foi registrado em Cruzeiro do Sul.

É formado em Administração de Empresas e funcionário de carreira da Receita Federal.

Luiz Gonzaga iniciou na política como vereador de sua cidade natal, Cruzeiro do Sul, em 1992 pelo PDC. Foi reeleito em 1996 e, em 1998, trocou a Câmara pela Assembleia Legislativa do Acre.

Filiado ao PSDB, está no sexto mandato de deputado estadual. Durante toda a sua trajetória política se manteve na oposição aos governos do PT desde que seu partido rompeu com a Frente Popular do Acre, em 2002, após a morte de seu líder e vice-governador Edson Cadaxo.

Desde 2019, integra a base de sustentação do governo de Gladson Cameli (PP). Na legislatura passada ocupou o cargo de 1º secretário da Mesa Diretora, compondo, junto com os deputados Nicolau Júnior (PP) e Gehlen Diniz (PP) a tropa de choque do governador.

Sua atuação parlamentar está focada principalmente no desenvolvimento econômico do Acre com ênfase para o Vale do Juruá, o que inclui a recuperação da BR 364 e na defesa dos direitos das pessoas com autismo e seus familiares.

Deputados estaduais empossados por partido:

Partido Progressista – PP

Nicolau Junior; Maria Antônia; Manoel Moraes

Partido Democrático Trabalhista – PDT

Pedro Longo; Tchê; Drª Michelle Melo; Chico Viga

Movimento Democrático Brasileiro – MDB

Antonia Sales; Tanizio Sá; Emerson Jarude

União Brasil – UB

Gilberto Lira; Whendy Lima

Podemos

André da Droga Vale; Fagner Calegário

Republicanos

Clodoaldo Rodrigues; Tadeu Hassem; Gene Diniz

Federação Brasil da Esperança FÉ – Brasil

Edvaldo Magalhães

Partido Liberal – PL

Afonso Fernandes; Arlenilson Cunha

Partido Social Democrático – PSD

Pablo Bregense; Eduardo Ribeiro

Partido Social Brasileiro – PSB

Adailton Cruz

Federação PSDB – Cidadania

Luiz Gonzaga

Fonte:Mircléia Magalhães/Agência Aleac