Deputado coronel Ulysses garante recursos para Senador Guiomard

Cumprindo à risca seu compromisso de campanha de alocar recursos para os municípios acreanos, o deputado coronel Ulysses(UB) esteve esta segunda-feira(13) com a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, para anunciar a alocação de emenda ao município no valor de R$ 3 milhões de reais , destinados à reforma e manutenção de ramais na zona rural. ”Com o escoamento da produção garantidos, nossos ramais asseguram alimento a preço justo na mesa da comunidade ,estimulando assim nossa economia rural com a geração de emprego e renda”, acrescentou o parlamentar.

Os recursos, segundo informou o parlamentar, são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR)que repassa ao Governo do Estado que, por seu lado, libera ao município. O deputado coronel Ulysses aproveitou para agradecer ao diretor de Projetos, Esterson Rocha, “que juntamente com sua equipe representando Cirleudo Alencar, titular da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), prestou todas as informações acerca dos trâmites burocráticos durante a entrega dos documentos para a alocação de recursos ao município”.

Agradecimento

Por seu lado, a prefeita Rosana Gomes fez questão de expressar seu contentamento por ter sido o município de Senador Guiomard o alvo para o repasse dos recursos. “Eu só tenho que agradecer ao deputado coronel ULysses por ter escolhido o nosso município e nos deixar indicar os ramais pelos quais serão executados os serviços através do Governo do Estado “, disse Rosana Gomes.

A administração municipal de Senador Guiomard segue um planejamento de acordo com um cronograma previamente elaborado para manutenção e recuperação de ramais que são absolutamente essenciais para a economia local. O deputado coronel Ulysses aproveitou para reiterar seu com promisso com o povo do campo e todo meio rural. “Sobretudo em se tratando de recuperação e manutenção de ramais, obras que dignificam o homem e todo seu trabalho rural”

Assessoria