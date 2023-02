Dedé Santana surpreende seguidores com harmonização facial aos 86; veja o resultado

- Publicidade -

Os cabelos continuam os mesmos, já os traços do rosto… Quanta diferença! Dedé Santana é um novo homem após passar pelo procedimento de harmonização facial. Aos 86 anos, ele demostra como a técnica de aplicação de ácido hialurônico pode transformar o rosto de uma pessoa.

O humorista e ator realizou o procedimento nesta segunda-feira (30) em uma clínica estética no interior de São Paulo, que compartilhou o resultado do antes e depois nas redes sociais. Os traços de Dedé foram suavizados e o contorno da boca aumentado.

A empresa divulgou onde o ácido hialurônico foi aplicado. “Iniciamos a harmonização facial dele com preenchimento de mandíbula, bigode chinês, mento, olheiras, malar, lábios, marionete”, afirmaram. Eles refizeram o desenho da sobrancelha para dar um ar mais jovial ao rosto.

Nos últimos anos, o ator tem se dedicado a viajar o Brasil com seu circo. O espetáculo incluiu, além do circense tradicional, cinema e teatro de forma gratuita para o público. Ele busca devolver o carinho dos fãs com o que faz de melhor: despertar o riso.

Yahoo!