De posse de arma e faca, trio assalta passageiros de ônibus que faz linha da Sobral, um fugiu

Dois criminosos foram presos por um policial civil a paisana no momento que praticavam um assalto na rua 15, localizada no bairro da Glória, na baixada da Sobral, em Rio Branco. O ato ilícito foi registrado na tarde desta terça-feira, 7.

Segundo a PM, a guarnição foi informada via rádio, através do Copom, que dois indivíduos teriam sido presos por um PC no momento que eles praticavam um roubo a um transporte coletivo (ônibus), que fazia a linha para o bairro Sobral. O solicitante informava que os autores estavam armados com facas e o policial teria rendido os dois homens e aguardava a chegada da equipe da Polícia Militar.

Diante das informações, os militares se deslocaram ao endereço supracitado para averiguar a situação da ocorrência que já estava em andamento. Quando a guarnição chegou no local, observaram o agente da Polícia Civil com dois indivíduos rendidos, deitados ao solo. Conforme informações do agente, o mesmo se deslocava para o almoço quando ouviu as vítimas pedindo ajuda, após terem seus objetos subtraídos pelos bandidos.

De acordo com as informações das vítimas, os três homens entraram no coletivo no ponto que fica no Estádio José de Melo (centro), e na altura da praça da Semsur, na estrada da Sobral, o trio anunciou o assalto. Ainda segundo as vítimas, o trio estava armado com facas e arma de fogo e subtraíram vários pertencem dos usuários do coletivo e desceram na parada que fica na entrada do bairro Aeroporto Velho, próximo à paróquia do bairro.

Algumas vítimas desceram do ônibus e saíram correndo atrás dos criminosos, elas gritavam aos populares que tinham sido roubadas pelos indivíduos que iam à frente delas. Já nas proximidades da rua 15 do bairro Glória, ia passando o agente da polícia que ajudou as vítimas capturando os autores. Ele também apreendeu objetos subtraídos das vítimas e as armas utilizadas no roubo.

O terceiro envolvido, conhecido por “Pipoca”, conseguiu se evadir com uma arma de fogo e outros pertences subtraídos. Entre os objetos apreendidos, somente o pen drive não foi identificado o proprietário. A dupla recebeu voz de prisão, foram algemados para evitar possível fuga, e para resguardar a integridade física da guarnição e dos próprios conduzidos.

Os autores, as vítimas e as testemunhas foram encaminhadas até a Delegacia Central de Flagrantes, para que fosse dada continuidade a ocorrência pela autoridade policial.