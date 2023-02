DE NOVO: Bandidos rendem família e roubam caminhonete e motocicleta na zona rural de Sena Madureira

- Publicidade -

A onda de assaltos a propriedades rurais de Sena Madureira não pára de crescer e tem preocupado as autoridades do município. Por volta das 05 horas da manhã de ontem (02), criminosos armados invadiram uma residência situada no Ramal do Ouro, localizado no km 38 da BR-364 entre Sena/Rio Branco, amarraram os moradores e roubaram uma caminhonete e uma motocicleta.

O crime só foi informado a Polícia Militar por volta das 14 horas, momento em que a família conseguiu se desamarrar. Ao tomar conhecimento dos fatos, militares do 8°BPM realizaram algumas diligências no intuito de prender os bandidos e recuperar os veículos roubados.

CAMINHONETE FOI ENCONTRADA EM RIO BRANCO!

Após um intercâmbio entre as forças de segurança do Estado, a polícia localizou a caminhonete em uma via do bairro Montanhês, situado em Rio Branco.

No momento em que o veículo foi encontrado, os criminosos não estavam na localidade, entretanto as investigações serão continuidade até que todos sejam presos. Apesar do susto, as vítimas estão bem.