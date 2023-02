Da tribuna, deputado coronel Ulysses expõe seus planos para o mandato parlamentar

- Publicidade -

Em sua estreia na tribuna da Câmara dos Deputados,o deputado coronel Ulysses(UB)expressou sua sincera gratidão a todas as pessoas que acreditaram em suas propostas e depositaram seu voto. E se comprometeu solenemente em honrar a confiança “realizando um esforço que corresponda às expectativas”, O parlamentar reiterou ainda sua disposição de trabalhar em benefício do Estado e todas as prefeituras, ”independente da coloração partidária”.

Ao evocar suas atribuições legais, coronel Ulysses disse vai agir firmemente na proposição de leis e fiscalização atenta aos atos do Governo Federal. E reiterou a disposição de adotar uma atitude imparcial, “que permita um posicionamento favorável a tudo que contribuir para minha terra e meu país, sem, no entanto, poupar críticas e denúncias a tudo que considerar lesivo aos interesses do Brasil e do Acre”.

Política nacional

Na tribuna, o deputado falou que , em nível de Brasil, a discussão das reformas(sobretudo administrativa e tributária ) e a retomada do crescimento são absolutamente essenciais. Igualmente importantes e urgentes, segundo o deputado, figuram a criação de emprego, a redução das desigualdades (com o indispensável combate à fome), o reequilíbrio dos poderes da República(o que inclue a não-ingerência nas atribuições do Legislativo)e um combate sem tréguas aos gargalos da infraestrutura para o fortalecimento da economia.

Em seu pronunciamento, o parlamentar disse julgar imprescindível conferir ao agronegócio sua devida importância na economia e, por conseguinte, na política brasileira. ”O que implica deixar o homem do campo livre para produzir mais, claro que com a devida responsabilidade ambiental, mas sem as amarras de uma legislação excessiva, imobilizante e, portanto, contraproducente”.

Preocupação com o Acre

Em sua fala, o deputado pontuou que vai trabalhar firmemente na captação de recursos para o Estado em todas as suas formas. E dará uma atenção especial à manutenção/conservação da BR 364, assim como às estradas vicinais e ramais que garantem o escoamento da produção agrícolas. ”Aliás, o agronegócio terá em mim um aliado de primeira linha”, enfatizou.

Como um dos fundadores do COE(Comandos e Operações Especiais),BOPE(Batalhão de Operações Policiais Especiais) e GEFRON(Guarda Especial de Fronteira),o deputado lembrou, em seu discurso, que durante seu mandato vai dar atenção especial à segurança pública, ”hoje um dos maiores anseios da população acreana”. O parlamentar destacou que saúde e educação terão igualmente posição de destaque em seu trabalho parlamentar, “por se tratar dos grandes esteios de qualquer sociedade”.

Ao findar o pronunciamento, coronel Ulysses fez questão de frisar que seu gabinete em Brasília, ”será, ao longo de um mandato interativo e democrático, um legítimo prolongamento do Acre a fim de agregar os anseios e expectativas de toda gente da nossa terra”.

Assessoria