Cursos de teatro e dança do Sesc estão com inscrições abertas

- Publicidade -

O Sesc no Acre está com inscrições abertas nos cursos de Dança e Teatro para crianças, jovens, adultos e idosos. As atividades despertam a criatividade, estimulam o pensamento, a imaginação, a percepção e a sensibilidade, desenvolvem a expressão corporal, minimizam a timidez, entre outros benefícios. As inscrições podem ser realizadas na central de relacionamento com clientes do Sesc Bosque. Aulas presenciais no Sesc Centro.

Os cursos de arte e cultura do Sesc são um caminho para que o aluno possa vivenciar, aprender e se sentir parte da Arte, em suas diferentes formas. As aulas desenvolvem a sensibilidade, a criatividade e o autoconhecimento, seja para subir aos palcos ou praticar uma nova forma de expressão para melhorar a qualidade de vida.

“As artes têm um papel muito importante na vida das pessoas e na formação integral de cada um. Aprender uma dança, seja clássica ou contemporânea, tocar um instrumento musical, dançar, pintar, desenhar e interpretar são potenciais que podem ser desenvolvidos em qualquer idade”, reforça gerente de Cultura Nardia Tayna.

Dança

As aulas de dança do Sesc Centro já retornaram e você pode realizar seu sonho de se tornar um ótimo dançarino ou dançarina. Além de te fazer queimar calorias, a dança oferece uma oportunidade de conhecer outras pessoas, melhorar a postura, respiração e até a forma como você se olha no espelho, já que melhora a autoestima!

Teatro

Aulas de teatro infantil, adolescentes e para adultos. O teatro pode fazer você se sentir melhor consigo mesmo, ter mais autoconfiança, ganhar segurança para falar em público, melhorar a socialização e muito mais.

Inscrições no Sesc Bosque/ Aulas no Sesc Centro

Valores a partir de R$30, consulte a central de atendimento.

Informações: (68) 3302 1066

[Assessoria]