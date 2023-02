Críticas de Lula à política monetária repercutem no Congresso e no mercado

- Publicidade -

A elevada taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano, virou alvo de reclamações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A principal queixa é que a taxa nesse patamar dificulta o acesso ao crédito, tanto para as famílias quanto para as empresas. Os ataques ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, colocaram a política monetária na berlinda, com repercussões no Congresso Nacional e no mercado. De acordo com analistas, a lógica do aumento de juros é necessária para conter as pressões inflacionárias.

Segundo um levantamento feito pelo MoneYou e pela Infinity Asset Management, o Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo, se descontada a inflação. O país se mantém na liderança desde maio do ano passado. A alta da taxa de juros globalmente ocorre pela disparada da inflação. Embora cada país tenha suas particularidades, a pressão inflacionária também tem causas comuns e carrega uma herança recente da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia, que ainda devem perdurar.

A pandemia, por exemplo, forçou os governos e bancos centrais a implementarem pacotes fiscais e monetários para evitar falências e desemprego. Ao mesmo tempo, houve aumento de custos no processo de recuperação econômica, já que os preços de diversas commodities dispararam, em especial do petróleo e dos alimentos. Assim, oferta e demanda entraram em desequilíbrio e os preços foram pressionados.

Segundo o economista Hudson Bessa, professor da Faculdade FIPECAFI, este é um fenômeno global, ao qual o Brasil não está imune. “A crise das cadeias globais, as restrições de oferta e o excesso de liquidez no mundo causaram um surto inflacionário. O Brasil não está imune a isso e sofreu com esses mesmos impactos. Também tivemos nossos problemas internos, como forte crise hídrica, por exemplo, que deixou o país com bandeira vermelha e causou uma disparada na inflação brasileira”, lembra.

Com o propósito de conter a inflação, o Banco Central alterou a política monetária subindo a taxa de juros no Brasil. Essa decisão afeta os preços, e diminui o consumo e os investimentos das famílias e empresas brasileiras. Dessa forma, a queda na demanda por bens e serviços tende a reduzir a inflação.