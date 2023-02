Crise na rede pública de saúde do Reino Unido aumenta busca por assistência médica privada

- Publicidade -

NHS, Serviço Nacional de Saúde na sigla em inglês, sempre foi referência quando ao se falar em saúde pública universal, mas greves de profissionais e filas de cidadãos aguardando por atendimento estão mudando o cenário

O Reino Unido enfrentou nesta semana sua maior paralisação nos 75 anos de história do Serviço Nacional de Saúde (NHS), serviço universal gratuito do Estado. Dezenas de milhares de enfermeiras e quase 12.000 trabalhadores de ambulâncias entraram em greve exigindo salários e condições de trabalho melhores.

Ação ocorre após anos de salários em queda, orçamentos apertados e escassez de profissionais que deixaram o NHS em estado de crise, com tempos de espera por tratamento em um nível recorde. Ao mesmo tempo, uma população envelhecida precisa de seus serviços mais do que nunca.

Essa mistura infeliz está alimentando um “boom” na demanda por assistência médica privada de uma faixa muito mais ampla da população do Reino Unido – uma mudança significativa para uma nação com um dos sistemas de saúde universais mais conhecidos do mundo.

“Nossos provedores estão nos dizendo que as pessoas estão se voltando para o sistema privado, muitas pela primeira vez, e o principal fator que impulsiona isso é o desafio de acessar os cuidados do NHS”, disse David Furness, diretor de políticas da Independent Healthcare Providers Network, um órgão da indústria para empresas privadas de saúde.

No final de novembro, um recorde de 7,2 milhões de pacientes na Inglaterra aguardavam tratamento médico não urgente no NHS, conhecido como atendimento “eletivo”. Isso abrange testes e exames de diagnóstico, procedimentos como substituições de quadril e joelho, mas também cirurgia cardíaca, tratamento de câncer e neurocirurgia.

Mais da metade dos que estavam na lista esperavam até 18 semanas e cerca de 400.000 pacientes esperavam mais de um ano, segundo dados do NHS England.

Para evitar entrar em uma lista de espera, mais e mais pessoas estão pagando por seus próprios cuidados médicos privados ou contratando seguros de saúde.

No segundo trimestre de 2022, o número de pacientes que pagam diretamente por atendimento hospitalar privado aumentou 34% em comparação com o mesmo período de 2019, chegando a 67.000, de acordo com a Private Healthcare Information Network, que coleta dados sobre saúde privada no Reino Unido.

Os números revelaram um salto de 184% no número de pessoas que pagaram privadamente por próteses de quadril durante esse período, um aumento de 153% no autopagamento de próteses de joelho e um aumento de 42% em cirurgias de catarata privadas.

Aumento dos hospitais privados

Para acompanhar a crescente demanda por seus serviços, os provedores privados de saúde estão se expandindo rapidamente.

O grupo americano Cleveland Clinic planeja abrir sua terceira instalação no Reino Unido em Londres ainda este ano, somando-se ao hospital de 184 leitos e à clínica de seis andares que abriu na capital em 2021 e 2022, respectivamente.

HCA Healthcare (HCA), outro grupo americano, que tem mais de 30 instalações em Londres e Manchester, abrirá um hospital privado de 100 milhões de libras (US$ 120 milhões) em Birmingham – a segunda maior cidade do Reino Unido – ainda este ano.

E a Spire Healthcare, um dos maiores grupos hospitalares privados do Reino Unido, está adicionando novas clínicas, teatros e leitos em todo o país enquanto corre para atender à demanda.

O CEO Justin Ash estima que o mercado de assistência médica privada no Reino Unido dobrou desde antes da pandemia para 15 milhões de pessoas.

“Nosso maior desafio é como tratamos o número de pacientes que chegam até nós”, disse ele à CNN.

O grupo planeja desenvolver duas novas clínicas em 2023, que são mais rápidas de construir do que hospitais e projetadas para procedimentos que não exigem pernoites – por exemplo, oftalmologia, ginecologia e dermatologia.

A Spire também está investindo nos serviços de atenção primária, citando a demanda por consultas presenciais com clínicos gerais. Em dezembro, adquiriu o The Doctors Clinic Group, uma rede de 22 clínicas particulares de clínica geral com forte presença no centro de Londres.

Ash disse que o apetite por cuidados de saúde privados abrange um conjunto muito mais amplo de idades e rendas do que no passado.

“Este não é o super-rico. São pessoas comuns que estão optando pelo privado, e isso é uma mudança”, disse ele.

Seguro saúde em alta

Uma dessas pacientes é Emma Freeth, administradora de um site. Ela decidiu fazer um seguro médico privado depois de esperar nove meses para consultar um especialista do NHS.

“Foi isso que realmente desencadeou: a ideia de que só quero conseguir ajuda quando precisar, em vez de ter que esperar e esperar e esperar”, disse ela à CNN. “Se eu estivesse com dor ou desconforto, isso seria um problema real”, disse ela sobre seus pensamentos na época.

Em novembro, Freeth, de 58 anos, e seu marido, Peter, de 55 anos, um fotógrafo, contrataram um seguro médico pessoal pela primeira vez em suas vidas.

A história deles é espelhada nos dados das seguradoras de saúde. A Bupa adicionou 150.000 novos clientes de seguros de saúde no Reino Unido em 2022, enquanto a rival VitalityHealth registrou um aumento de 20% nos clientes no ano passado, para mais de 900.000.

“Esperamos que o crescimento que vimos na adesão ao seguro saúde continue em 2023”, disse Neville Koopowitz, CEO da Vitality UK.

“Isso ocorre porque as pessoas estão, sem dúvida, recorrendo aos cuidados de saúde privados para garantir que tenham acesso a cuidados de alta qualidade, rapidamente, caso fiquem doentes”, acrescentou.

Os Freeths, que trabalham por conta própria, disseram que minimizar o tempo de folga do trabalho com problemas de saúde foi um fator importante em sua tomada de decisão, principalmente devido aos longos tempos de espera para consultas no NHS.

De acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais, um número recorde de britânicos está deixando a força de trabalho devido a doenças prolongadas, um problema parcialmente atribuído aos longos tempos de espera pelo tratamento do NHS.

Esta é uma questão que preocupa cada vez mais os empregadores. Uma pesquisa recente da Savanta com mais de 1.000 empresas em nome da Rede de Provedores de Saúde Independentes descobriu que mais da metade está preocupada com o fato de que o aumento do tempo de espera do NHS pode resultar em longas ausências dos funcionários ou afastamento permanente do trabalho devido a doença.

E um em cada cinco disse que estava pensando em oferecer seguro médico privado a seus funcionários no próximo ano.

Sistema de saúde estratificado

Com o NHS estimando que levará anos para que os tempos de espera caiam, a demanda por assistência médica privada na Grã-Bretanha deve continuar crescendo.

A longo prazo, há dúvidas sobre se o NHS é sustentável em sua forma atual, oferecendo cuidados de saúde gratuitos e abrangentes a todos financiados exclusivamente por impostos, principalmente em um cenário de envelhecimento da população e finanças governamentais tensas.

O NHS já é o maior item individual de gastos públicos na Grã-Bretanha, de acordo com o Office for Budget Responsibility, com números do ONS mostrando que os gastos com saúde chegam a cerca de 12% do PIB.

Alguns especialistas temem que o afastamento de um NHS universal leve a um sistema de saúde de dois níveis, onde as pessoas com recursos pagam por cuidados privados, permitindo-lhes voltar ao trabalho e retomar a vida normal mais rapidamente do que aqueles que são menos abastados e forçados a depender de serviços públicos limitados.

“O risco é menos uma privatização repentina e mais um surgimento de algo parecido com o sistema educacional inglês – onde a melhor educação é frequentemente condicionada à capacidade de pagar”, escreveram pesquisadores do Institute for Public Policy Research, um think tank, em um relatório no ano passado.

“Se isso se tornasse o novo normal, pioraria a saúde geral e ampliaria a desigualdade”, acrescentaram.

Mas Ash, da Spire Healthcare, tem uma visão menos distópica do futuro. “Nós claramente nos mudamos para um mundo em que somos todos pacientes do NHS, mas temos episódios de atendimento particular”, disse ele.

Isso está “a um milhão de milhas de um sistema dos EUA”, acrescentou. Não há assistência médica universal na América e a maioria das pessoas tem seguro de saúde privado porque a assistência médica é muito cara.

“Há um enorme compromisso com o NHS. Você não pode subestimar isso”, disse Ash.

