Criminosos invadem residência e sequestram casal em Rio Branco

Nas primeiras horas desta quarta-feira (01), criminosos armados invadiram a residência do casal Carlos Bandeira Domingos, 59 anos, e Milca Tomé da Silva Domingos, 55 anos, roubaram os carros e os levaram como reféns.

O sequestro ocorreu no bairro Jardim Nazie, em Rio Branco, e foi descoberto após vizinhos avisarem um dos filhos do casal, que imediatamente acionou a polícia militar.

Tão logo tomaram conhecimento do crime, policiais militares iniciaram as buscas aos criminosos no intuito de libertar as vítimas, e após algumas horas encontraram um dos carros abandonado na região do Calafate, e o outro veículo no município de Plácido de Castro.

O casal foi encontrado somente no final da manhã na região do ramal do Mutum. Abalados emocionalmente com o ocorrido, ele foram encaminhados para receber atendimento médico, apesar do susto, ambos não ficaram feridos.