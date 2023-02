CRIME NA MADRUGADA: Motorista de aplicativo é executado com tiro na cabeça dentro do próprio carro

- Publicidade -

No início da madrugada desta segunda-feira, 13, um motorista de aplicativo identificado pelo nome de Adaildo Gomes de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado morto com tiro na cabeça dentro do próprio carro, um Fiat Argo,de cor branca, placa QWP4G71 que foi encontrado na rua Das Graças, Loteamento São Carlos, no bairro Montanhes, região alta de Rio Branco.

Segundo informações , dois adolescentes que residem na rua teriam passado e ido a um comércio, quando retornavam para casa perceberam o carro no meio da rua, com a porta do passageiro aberta e um homem sentado no banco do motorista com a cabeça sangrando.

Imediatamente os menores contaram aos pais que acionaram a Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU que ao chegar ao local oficializou a morte da vítima.

Nenhum morador quis sair de suas casas para dizer se ouviram ou visualizaram alguma coisa, porque naquela região impera a lei do silêncio.

O corpo da vítima foi resgatado pelo Instituto Médico Legal – IML.

Durante a perícia foi encontrado um projétil de pistola calibre 380, supostamente da arma que matou a vítima.

Policiais civil do Grupo de Pronto Emprego iniciaram investigações e o primeiro desafio é saber porque o trabalhador foi morto, já que aparentemente não tenha sido assalto (roubo), pois foram encontrados dinheiro em espécie no bolso da vitima e a aliança estava no dedo da vítima.

