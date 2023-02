CRIME NA FRONTEIRA: Marceneiro é executado a tiros dentro de carro

- Publicidade -

Um homem identificado pelo nome de Eliton Siqueira Martins, de 33 anos, morador do município de Epitaciolândia, na região da fronteira com a Bolívia, foi executado a tiros dentro do próprio carro.

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, 01, na Travessa São Sebastião, no bairro José Hassem.

Informações repassadas a polícia, dão conta que a vítima trafegava no veículo quando foi interceptada por dois homens em uma motocicleta que já se aproximaram efetuado tiros contra o parabrisa do veículo, atingindo a vítima.

Uma equipe de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, foi acionada, mas ao chegar a vítima já estava morta.