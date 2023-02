Corpo encontrado em saco plástico é de jogador de futebol

- Publicidade -

A Polícia Civil identificou o nome da vítima encontrada morta dentro de um saco plástico em São José dos Pinhais, trata-se de Alan Delon Yves Cidal Alves, jogador do União Vila Torres, time de futebol amador de Curitiba. Segundo os investigadores, o homem foi assassinado com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado na manhã do último sábado (4), na Rua Constante Moro Sobrinho, em frente a uma transportadora.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por um pedestre que passava pelo local e avistou o saco abandonado no terreno. Ainda de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, a vítima tinha um ferimento profundo na cabeça.

