Corpo de Bombeiros do Acre cadastra equipe de resgate com animal para ajudar em missões internacionais

Para poder participar de ações resgate e salvamento, o Acre cadastrou, junto ao governo federal, um binômio, ou seja, uma dupla formada por um cinotécnico, profissional que emprega cães em tarefas especializadas, e o seu animal.

Com isso, o sargento Juliano Elias Pereira, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), e a cadela Zoe, uma pastora belga, estão inscritos para compor missões internacionais e podem ser chamados para integrar equipes como as que têm atuado em busca de pessoas, após o terremoto ocorrido na semana passada, na Turquia e na Síria.

“Os cães aceleram o processo de busca. Depois que equipes especializadas com esses animais chegam, mais vítimas são encontradas”, relata o sargento.

O cinotécnico Arryson Oliveira, terceiro-sargento da corporação, explica por que isso ocorre: “Enquanto nós, humanos, temos cinco milhões de células olfativas, os cachorros possuem 200 milhões, então fica muito mais fácil para eles, quando treinados, encontrarem vítimas em escombros”.

Além de Zoe, os bombeiros têm um cão da raça rastreador brasileiro, Hunter, e uma cadela labradora, Cerys, que no momento não está na ativa. “Já doamos filhotes para os estados do Pará, Rondônia e Alagoas, para que iniciem essa atividades em suas localidades”, diz o comandante operacional e primeiro-tenente do CBMAC, Francisco Freitas Filho.

O coronel Charles Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Acre, destacou o trabalho do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), que vem auxiliando e capacitando os bombeiros nos estados.

“É uma honra para o CBMAC poder cadastrar, junto ao governo federal, um profissional para participação em força-tarefa de resgate, numa demonstração dos investimentos que o governo vem realizando ao longo dos últimos quatro anos na segurança pública”, frisa o comandante.

Agência Acre