Coronel Ulysses diz que MP vai rever recomendação sobre escolas militares

De acordo com a assessoria do deputado federal coronel Ulysses, o Ministério Público do Acre (MPAC) vai rever as recomendações feitas aos colégios militares, referente aos padrões estéticos e comportamento típicos do modelo militar.

Segundo a assessoria do parlamentar, por meio de uma ligação telefônica, nesta segunda-feira, 6, Ulysses conversou com o procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, criticando a recomendação.

Por seu lado, o procurador-geral, segundo Ulysses, afirmou que não comunga com as orientações contidas na recomendação, se solidarizou com as posições do deputado e adiantou que a elaboração de um documento direcionado ao Governo do Estado é de competência dele próprio como procurador-geral.

“Sabedoria, equilíbrio e imparcialidade”, disse o deputado sobre a posição procurador-geral em rever o documento.

De acordo com o parlamentar, as regras existentes nas escolas militares acreanas contam com o respeito e admiração da comunidade em geral.

“O regimento interno existente nas escolas militares contribuem para a consolidação moral e intelectual dos alunos, estimulam para a formação sólida de valores sociais e consolidam uma efetiva noção de cidadania”, acrescentou o parlamentar.

