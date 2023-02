Corinthians joga mal e empata com a Portuguesa no Campeonato Paulista

- Publicidade -

O dia não foi dos melhores para o Timão. Em uma tarde pouco inspirada, o Corinthians empatou no Campeonato Paulista com a Portuguesa, sem sequer marcar gols, neste domingo (12), no Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela oitava rodada. A partida foi transmitida pela Record TV.

Apesar de não vencer há dois jogos, o Timão segue tranquilo na liderança do Grupo C, com 14 pontos, cinco a mais que o vice-líder São Bento. A Portuguesa, por sua vez, encerrou a sequência de quatro derrotas e, na lanterna do Grupo D, não conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo no Mané Garrincha foi decepcionante. Apesar de ter mais posse de bola, o Corinthians encontrou dificuldades para criar jogadas. A chance mais clara veio nos minutos finais, em chute de Róger Guedes defendido por Thomazella. Destaque para os cinco cartões amarelos mostrados pelo árbitro.

Na volta do intervalo, o Corinthians voltou um pouco mais ligado e esboçou uma pressão na Lusa, que buscava surpreender no contra-ataque. Róger Guedes desperdiçou uma boa oportunidade quando ficou com a sobra dentro da área e chutou na rede pelo lado de fora.

Já pensando no clássico contra o Palmeiras, Fernando Lázaro fez mudanças preservando seus principais jogadores, como Róger Guedes e Renato Augusto. Melhor para a Portuguesa, que conseguiu segurar o empate.

Próximos jogos

A Portuguesa enfrenta a Ferroviária, na quarta-feira (15), às 20h30, no Canindé, enquanto o Corinthians faz o clássico com o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. As partidas são válidas pela nona rodada.

* Com informações do R7