“Contra todos”; Após suposta volta de Nadine Santos e Tiago Ramos, família de Neymar vive ‘crise’ e sobra até para Bruna Biancardi e Bruna Marquezine, diz site

- Publicidade -

As informações contidas nesta nota foram divulgadas inicialmente pelo jornal Extra, nesta terça-feira (7)

Nadine Santos e Tiago Ramos teriam reatado o relacionamento, segundo informações divulgadas pelo jornal Extra. Em reportagem publicada no site nesta terça-feira (7), foi revelado que a família de Neymar estaria em ‘crise’ após a retomada do romance. Bruna Biancardi, namorada do jogador de futebol, também estaria no olho do furacão.

Embora o affair não seja bem visto por Rafaella, pelo atleta e por seus amigos, a empresária teria decidido “viver sem interferências”, ainda de acordo com o veículo de comunicação já citado. Nadine, inclusive, supostamente deixou de seguir alguns ‘parças’ do craque, como Gil Cebola.

A Neymãe, aliás, não teria comparecido ao aniversário do filho em Paris. A empreendedora ficou no Brasil e recebeu o ex-A Fazenda 14 e mais dois conhecidos do modelo. Além disso, ela postou uma foto do dia em que o esportista foi a um evento do seu instituto com a então namorada, Bruna Marquezine.

Exclusivo! 💥 Tiago Ramos revela se voltou a namorar com Nadine, mãe de Neymar #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/F8wiVmM0d4 — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 7, 2023

Conforme o Extra, a imagem subliminar teria afetado a atual de Ney. A relação entre Nadine Gonçalves e Biancardi também não seria das melhores. Por fim, uma pessoa ouvida pelo jornal esclareceu a confusão: “Ela sempre fez por todo mundo, esquecendo da própria vida. Nunca reclamou nem se opôs a nada. E tem o direito de viver como quiser. Agora está vivendo. Mesmo contra todos”.