O consumo de gás de cozinha no Brasil é o pior em 10 anos, segundo um levantamento do Observatório Social do Petróleo (OSP).

O motivo é o preço. Em 2022, o valor do gás de cozinha, descontada a inflação, é 49% maior que a média de 2007 a 2017, ainda segundo o observatório.

Houve uma queda de 2,52% na queda do consumo de gás de cozinha em 2022, sendo que, nas regiões Sul e Sudeste, a queda foi de 3,74% e 3,61%.

No ano passado, o gás de cozinha foi vendido no país a, em média, R$ 109,86, valor mais alto desde 2001, quando a Agência Nacional de Petróleo (ANP) começou a divulgar os preços.

Com informações Metrópoles