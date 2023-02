Consulado argentino denuncia onda de crimes contra turistas em SC

- Publicidade -

Representantes argentinos no Brasil que compõem o Círculo Argentino de Santa Catarina se reuniram neste final de semana para planejar ações de combate à insegurança e prevenção de crime em Santa Catarina. A reunião contou com a participação do Cônsul da Argentina em Florianópolis, que denunciou crimes sofridos por turistas argentinos no litoral catarinense em uma publicação nas redes sociais.

De acordo com a nota divulgada pelo Consulado da Argentina em Florianópolis, os crimes mais comuns contra visitantes do país vizinho são roubos de veículos, furto de pertences dentro dos automóveis, como dinheiro documento e demais objetos de valor. A publicação também destaca roubos em pousadas e hospedarias e furtos na praia.

“Só em um dia recebemos três denúncias de automóveis roubados de compatriotas”, afirma o Consulado Argentino em Florianópolis, que emitiu uma série de recomendações para os argentinos que decidiram passar o verão nas praias de Santa Catarina. Entre elas, “não circular com grande quantidade de dinheiro”, “estacionar em estacionamentos com vigilantes” e “circular apenas com uma fotocópia do documento pessoal”.

As críticas à segurança pública de Santa Catarina acontecem em um momento em que o estado espera aumentar em 40% o número de turistas em comparação com o verão do ano passado. A projeção foi feita pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF).

Em nota conjunta, a polícia civil e a polícia militar do estado afirmam que a manifestação do Consulado Argentino não reflete a realidade.

A polícia militar de Santa Catarina afirmou que registrou em 2023, até agora, “três crimes contra o patrimônio no Norte da Ilha e 13 ao longo de todo o litoral catarinense, significando, em relação ao número total de turistas daquele país, um pequeno índice frente à grande temporada de verão apresentada”. Ainda de acordo com a corporação, “as ocorrências envolvendo argentinos diminuíram 20% em relação ao mesmo período do verão de 2019-20, antes da pandemia. Só em Florianópolis a redução foi de 27%”.

Já a Polícia Civil informou que, até o momento, foram registrados 20 boletins de ocorrência por turistas estrangeiros.

Com informações CNN