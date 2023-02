Conheça os enredos dos blocos que vão desfilar no carnaval em Rio Branco

- Publicidade -

O Concurso de Blocos Carnavalescos 2023 vai ocorrer no último dia de evento na Arena da Floresta, em Rio Branco e o g1 conversou com os três blocos que vão disputar o prêmio este ano e mostra os enredos de cada um.

Desta vez, os blocos Saúde e Prevenção no Barão (SPB) e Sem Limites não vão desfilar porque as diretorias alegam falta de dinheiro e de incentivo do poder público para ajudar na compra de materiais, de abadás, fantasias e toda estrutura necessária para promover um belo desfile. Confira:

• 6 É Demais

O bloco vai em busca do sexto título do concurso de desfiles do carnaval de Rio Branco e aposta na nostalgia e na homenagem às pessoas queridas que partiram. A letra e a música são de Dida Oliveira, que também será intérprete, junto a Deley, Edilberto e Celhão. O enredo este ano é sobre saudade.

• Unidos do Fuxico

O bloco existe há mais de 25 anos e é originário do Bairro Quinze, no Segundo Distrito da capital acreana. A aposta desse ano é retratar as culturas, crenças e tradições dos povos africanos. O enredo este ano começa: “Ilu-ayê mãe África. Símbolo de um povo guerreiro. Berço sagrado da humanidade”.

• Sambase

Mais uma vez, o Bloco Sambase vai apostar na fé e devoção como tema do samba-enredo para o desfile do Concurso de Blocos Carnavalescos 2023. Este ano, o grupo vai homenagear São Jorge e Ogum para buscar o tricampeonato do concurso.

O samba-enredo tem como tema ‘Ao som do tambor Sambase canta, São Jorge o Santo Guerreiro’.

Concursos

Promovido pela prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), o concurso iria premiar até o 5º colocado, porém somente três blocos vão se apresentar na última noite de carnaval.

O grande vencedor leva R$ 6 mil, o 2º lugar vai ganhar R$ 5 mil e o 3º lugar R$ 4 mil. O edital previa ainda o pagamento de R$ 3 mil para o 4º lugar e R$ 1,5 mil para o 5º.

Fonte: G1 ACRE