Congresso inaugura trabalhos legislativos

Deputados e senadores voltam aos trabalhos legislativos no Congresso Nacional nesta quarta-feira (1º/2) para definir quem comandará as duas casas pelos próximos dois anos. As eleições para os cargos de presidente da Câmara e do Senado ocorrem logo após a abertura do ano legislativo e da cerimônia de posse dos parlamentares eleitos.

Marinho é o nome do Partido Liberal para a presidência da Casa Alta. Na última semana, o PL cravou o apoio do PP e do Republicanos. Há, ainda, o candidato do Podemos, Eduardo Girão (CE).

Dos três candidatos, Pacheco conta com o apoio declarado do presidente Lula, enquanto Marinho é visto como um forte candidato para representar a ala que faz oposição ao governo, e apoiado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

A situação é bastante diferente na Câmara dos Deputados. Isso porque, até o momento, tudo indica que o atual comandante dos deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve ser reeleito. O primeiro concorrente que se apresentou foi Chico Alencar (RJ), que tem o apoio isolado do PSol e é o único a se opor ao alagoano. Já na segunda (31/1), o deputado Marcel Van Hattem (Novo) também colocou o seu nome na disputa.

Lira é apoiado tanto pela sigla de Lula quanto pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Pacheco conta com o governo

Apesar da resistência entre os simpatizantes de Bolsonaro, os parlamentares do Senado confiam que Rodrigo Pacheco será reeleito. Atualmente, o presidente acredita contar com 55 votos. O número é fruto da junção das siglas: PT, PSB, MDB, PSD e União Brasil em aliança pela recondução.

No Senado, para ganhar em primeiro turno a Presidência da Casa, o candidato precisa de pelo menos 41 votos. Se ninguém chegar a esse número, os nomes vão para o segundo turno. O escolhido toma posse em seguida.

Apesar de certa segurança do lado dos pachequistas, os apoiadores de Marinho não desanimaram ainda.

Na Casa, a principal aposta é que as eleições serão definidas por traições, que ocorrem quando um senador vota contra a orientação do partido ou contra um acordo feito com determinado candidato. Vale ressaltar que o voto é secreto, em cédula de papel.

O governo de Lula intensificou, nos últimos dias, a campanha a favor de Pacheco. Na última segunda-feira, aliados confirmaram ao Metrópoles que os senadores foram procurados por integrantes do alto escalão para buscar espaço no Executivo. Isso acontece porque a vitória de Rogério Marinho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), indicaria uma derrota para o presidente Lula.

Marinho também intensificou contatos nos últimos dias, buscando apoio de seus próprios correligionários e de nomes de outras siglas, como o próprio PSD de Pacheco.