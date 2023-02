Confusão em festa termina com um homem morto e outro ferido em Sena Madureira

- Publicidade -

Uma confusão generalizada resultou em um homem morto e outro ferido, durante uma festa realizada na noite deste sábado (04) no seringal Repouso, localizado às margens do rio Macauã, área rural de Sena Madureira.

De acordo com informações colhidas por nossa reportagem, as vítimas são dois irmãos identificados por Natal Nascimento, que foi ferido com um corte na perna, e Ilton Nascimento, que foi atingido na região do abdômen e morreu no local antes de receber atendimento médico.

A Polícia Militar confirmou os crimes e afirmou que uma equipe se deslocou a comunidade rural, juntamente com policiais civis e homens do Corpo do Bombeiros, para resgatar a vítima que conseguiu sobreviver, bem como trazer o corpo de Ilton Nascimento á cidade para os procedimentos cabíveis.

O principal suspeito de cometer os crimes é um homem identificado inicialmente por Fernando, ele continua foragido, entretanto os militares do 8°BPM farão buscas na região no intuito de prendê-lo. O caso será investigado pela polícia civil do município.