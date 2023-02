Confrontos da Copa do Brasil definidos: Humaitá encara o Coritiba; São Francisco recebe o Ypiranga-RS

- Publicidade -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou na tarde desta quarta-feira (8) os confrontos da primeira fase da 35ª edição da Copa do Brasil-2023. São 92 clubes disputando o torneio, mas 12 deles só entram a partir da terceira fase. Veja quais são: Atlético-MG, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Athletico-PR, Internacional, Corinthians e Fluminense, que virão da Libertadores, além de São Paulo, classificado via Brasileirão, Cruzeiro, campeão da Série B, Sport, vice-campeão da Copa do Nordeste, e Paysandu, campeão da Copa Verde

A primeira fase será em jogo único, com o time pior colocado no ranking atuando como mandante e o visitante jogando pelo empate. O sorteio dividiu as equipes em chaves, definindo o caminho delas até a segunda fase, quando, em caso de empate, também em jogo único, leva a disputa da vaga para a terceira fase as cobranças de penalidades. A partir da terceira fase, quando entrarão os times da Libertadores, haverá sorteios para definir os confrontos.

Acreanos na competição