Confira os pontos de vacinação contra a Covid-19 desta quarta-feira

- Publicidade -

Os moradores de Rio Branco que precisem atualizar o calendário de vacinação contra a Covid-19 podem buscar as unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) e de Saúde Familiar (USF) nesta quarta-feira (8) e tomar a dose do imunizante. As equipes de saúde atendem das 8h às 16h.

Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco está com três pontos de vacinação para bebês de 6 meses a crianças de 2 anos sem comorbidade. Augusto Hidalgo de Lima, Vila Ivonete e Cláudia Vitorino vão estar vacinando esse público, também das 8h às 16h.

As crianças e adolescentes precisam estar acompanhadas dos pais ou de outro responsável legal na hora da imunização.