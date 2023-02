Confira os locais para aproveitar o Carnaval em Rio Branco

- Publicidade -

Na capital acreana, as festas de Carnaval acontecerão normalmente após dois anos de restrições por conta da pandemia da Covid-19.

Neste ano, além do governo municipal e estadual, buffets, bares e restaurantes de Rio Branco realizarão eventos para comemorar a maior festa do país.

Com atrações para todos os gostos, as festividades iniciam na próxima sexta-feira, 17, e vão até a terça-feira, 21. O Jornal A GAZETA listou algumas dicas com lugares para comemorar o carnaval deste ano:

AABB Folia

Localizada na Estrada Dias Martins, o Carnaval da AABB será realizado com 6 atrações musicais em quatro dias de festas. Para a comemoração, foi montado um repertório de samba e pagode para deixar todos os amantes dos gêneros animados no tradicional Bar da Piscina.

Baile Vermelho e Preto – Maison Borges

Estando na sua nona edição, o baile carnavalesco da Maison Borges deste ano acontecerá no sábado, 18, a partir das 22h. Com Open Bar de cerveja, água e refrigerante, a festa será realizada para maiores de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos nos estabelecimentos Casa da Sogra, Pão de Queijo Conveniência, Mary Bijoux, ou através da bilheteria digital.

Carnaval da Família

Organizada pela Prefeitura de Rio Branco e pelo Governo do Estado, a festa ocorrerá no estacionamento da Arena da Floresta entre os dias 17 e 21 de fevereiro. Segundo a organização, serão 10 horas diárias de shows e 20 bandas locais, além de espaços infantis.

Carnaval do Tardezinha

Com o pré-lançamento na sexta-feira, 3, o bar e restaurante Tardezinha apresenta um carnaval de 5 noites, com 15 atrações locais, praça de alimentação e estacionamento. Além disso, o estabelecimento também está disponibilizando venda de abadas.

Tribe Carnaval

Os amantes de música eletrônica também não ficaram de fora neste ano. Neste ano, a atração principal será o DJ e produtor goiano, Visage. Com dois lotes Open Bar, sendo o VIP de cerveja, refrigerante e água, e o Backstage de gin, vodka, cerveja, refrigerante e água, a festa acontecerá no estacionamento da Maison Borges e os ingressos podem ser adquiridos nos estabelecimentos Casa da Sogra, Pão de Queijo Conveniência e na Mary Bijoux.

Recanto

O Carnaval do Recanto separou uma extensa programação de blocos para o público universitário e LGBTQIA+. Iniciando no sábado, 18, com o Bloquinho do Biel; no domingo, 19, o Bloquinho das Engenharias, em parceria com as atléticas universitárias da Ufac; na segunda, 20, o Bloquinho da Diversidade; e para finalizar, na terça, 21, o bloco Los Padres, com funk. Todas as festas organizadas pelo estabelecimento são para maiores de 18 anos.

Bloco das Iaras

Como opção alternativa, o Bloco das Iaras será realizado no dia 12 e no dia 20 de fevereiro, das 16h até as 19h, no espaço público Casarão, de Rio Branco. O objetivo é reunir artistas e amantes da arte para celebrar um carnaval alegre, festivo e colorido. O evento é realizado para a celebração de crianças, jovens, adultos e idosos. No evento, serão apresentadas composições autorais de mulheres acreanas, indo além das marchinhas. Comidas e bebidas serão vendidas.

Vintage Pub e Plano B

“Dois espaços em um só lugar” são as definições dos ambientes temáticos Vintage Pub e Plano B, que neste ano estarão realizando o Carnaval Vila Retrô, com 5 noites de comemoração e mais de 30 atrações divididas para diferentes públicos. No Vintage Pub, terá rock, pop e funk. Enquanto no Plano B, terá marchinhas de carnaval e axé. Os ingressos podem ser adquiridos por redes sociais ou presencialmente, no espaço do Vintage Pub.