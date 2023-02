Concurso Banco do Brasil: ainda dá tempo de se inscrever?

- Publicidade -

O concurso Banco do Brasil está ofertando 6 mil oportunidades de nível médio para o cargo de Escriturário e uma dúvida comum entre os concurseiros é a respeito do prazo de inscrição!

Será que ainda dá tempo de se inscrever e aproveitar esta excelente oportunidade, com ganhos que podem ultrapassar R$ 9 mil? A resposta é: sim!

Mas fique atento, os interessados terão até o dia 24 de fevereiro para realizar as inscrições através do site da banca Cesgranrio, organizadora do certame. A taxa de participação é de R$ 50,00 e as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 23 de abril

Panorama do Concurso Banco do Brasil

O edital do certame foi publicado no final de 2022 pela banca Cesgranrio, ofertando, ao todo 6 mil oportunidades de nível médio para o cargo de Escriturário, segmentadas da seguinte forma:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva

Os candidatos serão avaliados a partir da realização de provas objetivas, contendo 70 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas e apenas uma correta.

Para Agente de Tecnologia, o bloco de conhecimentos básicos terá 25 questões das seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões

Língua Inglesa: 5 questões

Matemática: 5 questões

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões

Já o bloco de conhecimentos específicos, terá 45 questões das disciplinas abaixo:

Probabilidade e Estatística: 5 questões

Conhecimentos Bancários: 5 questões

Tecnologia da Informação: 35 questões

Para Agente Comercial, as disciplinas cobradas serão as seguintes:

Conhecimentos básicos

Língua Portuguesa: 10 questões

Língua Inglesa: 5 questões

Matemática: 5 questões

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões

Conhecimentos específicos

Matemática Financeira: 5 questões

Conhecimentos Bancários: 10 questões

Conhecimentos de Informática: 15 questões

Vendas e Negociação: 15 questões.