Companhia de Armazéns do Acre vistoria unidades do interior

Representantes da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) estão realizando visitas às unidades armazenadoras de Porto Acre, Plácido de Castro, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Senador Guiomard e Brasileia.

O presidente da Cageacre, Pádua Bruzugu, e a diretora do Setor Operacional, Gigliany Lima, estão visitando as unidades armazenadoras para acompanhar o recebimento da nova safra de grãos e conhecer a realidade das unidades.

Pádua Bruzugu reafirmou o compromisso do governo com o pequeno e médio produtor do estado. “Queremos conhecer a realidade dos armazéns, ouvir os gerentes e verificar as demandas para o recebimento da nova safra de grãos, que se inicia na segunda quinzena de fevereiro. Viemos também ouvir as principais reivindicações e necessidades dos produtores”, destacou.

As unidades armazenadoras de Porto Acre e Xapuri têm capacidade para receber 600 toneladas; a de Acrelândia, 900; a de Plácido de Castro, 1.200; e as de Senador Guiomard e Plácido de Castro, três mil.

“Na última semana, estivemos em Cruzeiro do Sul, Manoel Urbano, Tarauacá e Feijó; vimos algumas necessidades e já promovemos reparos nas unidades de Manoel Urbano e Tarauacá”, afirmou Bruzugu.

Agência Acre