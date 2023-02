Comitê Olímpico Brasileiro excluir o futsal dos Jogos da Juventude

- Publicidade -

Um duro golpe para o futsal brasileiro. Sob a alegação de corte nos gastos e a inclusão de novas modalidades, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) resolveu excluir o futsal dos Jogos da Juventude, competição escolar para alunos/atletas entre 15 e 17 anos.

Os dirigentes do COB se reuniram com os representantes dos estados na última sexta, 3, e comunicaram a decisão

Quem entra no programa

A exclusão do futsal vai proporcionar às entradas do triatlo, tiro com arco, esgrima e águas abertas.

Clubes se manifestam

Os principais clubes do futsal brasileiro utilizaram suas redes sociais e publicaram notas de repúdio pela decisão do COB.

Jogos Escolares

Ao contrário do COB, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) vai manter o futsal nos Jogos Escolares, evento para alunos/atletas entre 12 e 14 anos.

“Não consegui entender a decisão do COB. Nos eventos da CBDE o futsal continuará sendo praticado porque é uma das modalidades mais praticadas nas escolas do Brasil. No Acre, por exemplo, as novas modalidades não são praticadas nas escolas”, comentou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

