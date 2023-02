Com prêmio de R$ 4 mil, Prefeitura prorroga inscrições para Rei Momo do Carnaval 2023

- Publicidade -

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), prorrogou até o dia 14 de fevereiro as inscrições para o concurso que vai escolher o Rei Momo do Carnaval 2023. O prazo inicial para os candidatos à Corte Real do Carnaval acreana se inscreverem era o até o dia 27 de janeiro. A prorrogação está publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (09/02).

Os candidatos interessados podem fazer a inscrição no período de 09/02 a 14/02 na sede da FGB no setor do Departamento de Artes, localizada na Travessa Luiz Z. Bairro Manoel Julião, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. A pesagem ocorrerá no dia 15/02

Para concorrer ao título de Rei Momo o candidato deve ser maior de 18 anos e na ficha de inscrição disponibilizar as seguintes informações: nome completo, nome artístico, endereço completo, e-mail, RG, CPF, telefone, altura, peso, signo, time favorito, cor preferida, representação, estilo musical, filme preferido, frase preferida, peso mínimo de 130 kg (cento e trinta quilos) e data de nascimento.

A Escolha da Realeza do Carnaval 2023 será no dia 17/02 às 19h, na Arena da Floresta, onde a Comissão Julgadora avaliará o desempenho do Candidato a Rei Momo com base no desfile destes, onde serão observados os seguintes quesitos: samba, simpatia, comunicação e fantasia.

Os candidatos classificados receberão os seguintes prêmios:

1º lugar – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) + troféu;

2º lugar – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) + troféu

3º lugar – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) + troféu.

