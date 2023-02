Com nomeações de aliados no governo, Alan embarca de vez na base de Gladson

Quem apostou no racha de vez entre o senador Alan Rick (UB), e o governador Gladson Cameli (PP), deram com “os burros n’água”. É que nesta semana, o governador Gladson Cameli prestigiou o senador com em seu governo e nomeou para a presidência da Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac), Iuçara Souza e na diretoria do órgão a jornalista e irmã do senador, Mirla Miranda, que já foi porta-voz do governo Gladson na gestão anterior. As nomeações delas representa o embarque oficial de Alan na base de Gladson Cameli.