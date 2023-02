Com Neymar e Messi apagados, PSG cai para o Marseille e está fora da Copa da França

- Publicidade -

O Olympique de Marseille aproveitou mais uma partida sem brilho do Paris Saint-Germain para impor uma justa vitória e garantir a classificação para as quartas de final da Copa da França. Com Neymar e Messi discretos, o Olympique dominou o confronto e venceu por 2 a 1, em casa.

A eliminação do PSG é um duro golpe às vésperas do confronto contra o Bayern, na Liga dos Campeões. Antes do embate, o time enfrenta o Monaco, no sábado, 11, pelo Campeonato Francês, enquanto o Marseille visita o Clermont.

Jogo aberto para os dois lados

O duelo entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marseille começou enérgico com grandes oportunidades, e só não teve as redes balançadas por culpa dos goleiros. O primeiro a apresentar suas armas foi o PSG, que aproveitou o início ofensivo dos donos da casa para ligar um belo contra-ataque. Nuno Mendes foi lançado e ficou cara a cara com López. O goleiro conseguiu fechar o ângulo e venceu o duelo.

Em casa, o Olympique deu uma resposta de imediato e colocou Donnarumma para trabalhar no lance seguinte. Alexis Sánchez bateu colocado no ângulo e o goleiro italiano voou para defender. Pouco tempo depois, Malinovskiy vez jogada pela esquerda e tentou o cruzamento, a bola desviou em Marquinhos, encobriu Donnarumma e raspou o travessão.

A insistência dos donos da casa fez o gol amadurecer rapidamente até aparecer de vez. Aos 31, Under foi derrubado por Sergio Ramos dentro da área e o árbitro não teve dúvidas ao assinalar o pênalti. Na cobrança, Sánchez deslocou Donnarumma e abriu o placar.

A partida ficou ainda mais aberta na reta final e a dupla Neymar e Messi, que ainda não havia trabalhado juntos, apareceu pela primeira vez. O craque brasileiro fez a tabela, limpou para o meio e carimbou a trave, em um belo chute. Apesar disso, o empate veio apenas nos acréscimos para redimir Sérgio Ramos do erro cometido no pênalti. Em cobrança de escanteio, o zagueiro espanhol subiu livre e testou no canto para deixar tudo igual.

Marseille é letal para avançar

O empate a partir da cabeçada de Sergio Ramos não foi o combustível suficiente para ser o PSG ir em busca de uma virada. Os parisienses voltaram para o segundo tempo em ritmo desacelerado e viram novamente o Marseille dominar as ações ofensivas.

De tanto rondar a área visitante, os donos da casa retomaram a liderança do placar. Aos 12, Sánchez recebeu dentro da área e chutou bloqueado, a bola ficou na medida para Malinovskiy encher o pé da meia-lua e mandar na gaveta, sem chances para Donnarumma.

Com o meio-campo bagunçado e o ataque sem criatividade, o PSG ficou cada vez mais longe de uma reação. Nem ao menos as modificações promovidas por Christophe Galtier deram um rumo ao time parisiense, que não se encontrava em campo.

Nos minutos finais, o PSG tentou pressionar muito mais pela imposição física do que usando a qualidade técnica. Pelo alto, Sérgio Ramos até conseguiu marcar mais um gol nos acréscimos, mas o lance foi anulado por impedimento. Melhor para o Marseille que comemorou a classificação frente ao seu torcedor.

Fonte: ogol.com.br