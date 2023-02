Com desconto de 20% para pagamento à vista, Prefeitura de Rio Branco lança IPTU 2023

- Publicidade -

O prefeito Tião Bocalom lançou na manhã desta segunda-feira, 6, junto ao secretário de Finanças do município, Wilson Leite, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023. O chefe do Executivo fez questão de destacar a importância do tributo para investimentos na cidade, com recursos próprios.

“Os recursos serão utilizados para limpar a cidade, para tapas os buracos, para melhorar a cara da nossa capital. Essa arrecadação é fundamental. Aqui, aumentamos de 10 para 23, as equipes que cuidam da limpeza de Rio Branco, com dinheiro que sai do IPTU. Tudo que vem de melhoria é de recurso do imposto, que não teve aumento, e sim, correção monetária”, disse Bocalom.

Formas de pagamento

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 20% no valor do Imposto (pagamento que deve ser efetuado até o dia 31 de março). Já quem optar pelo parcelamento, ele poderá ser feito em até 10 vezes (dependendo do valor), com até 10% de desconto. Lembrando que o carnê do IPTU traz a cobrança da taxa anual de coleta de lixo, que não tem desconto.

“Quem tem débitos de exercícios anteriores, pode fazer o parcelamento da dívida, porém sem desconto. Sobre débitos mais antigos, temos uma outra forma de parcelamento, em até 36 vezes. O boleto estar disponível para entrega a partir da segunda quinzena de fevereiro. No portal online e no centro de atendimento da Prefeitura já está disponibilizado os carnês”, salientou Wilson Leite.

Dell Pinheiro/A Gazeta do Acre