Com biquíni hot pants, Jade Picon treina na praia acompanhada do guarda-costas

- Publicidade -

Mais um início de semana de Jade Picon de dar inveja! Para recarregar as energias, a influenciadora marcou presença no seu típico treino de futvôlei nesta segunda-feira (13). O esporte parece ter se tornado um dos favoritos da atriz e ela mostra que não tem medo de se jogar na areia. Depois do treino, a morena tomou um banho de mar com um parceiro do esporte.

Quem também estava presente de longe foi o guarda-costas da influencer, que a ajudou segurando seus pertences pessoais para que Jade pudesse curtir um pouco da água refrescante do mar. Óculos de sol, boné e um relógio inteligente fizeram parte do look para se proteger dos raios UV e contar como foi o desempenho no treino.

A atriz apostou em um biquíni preto, com a parte de baixo em hot pants (modelo que tem cintura mais alta). Jade ainda aproveitou para deitar e pegar um bronze na areia, bem perto do mar.

Início de carreira polêmico

A atriz se adaptou bem ao Rio de Janeiro desde que se mudou de São Paulo para interpretar Chiara, de “Travessia”. Com o destino incerto ao público após o fim das gravações da novela, cabe descobrir se a influenciadora fará da cidade maravilhosa sua morada ou voltará para sua terra natal.

Chiara foi o primeiro personagem de Jade como atriz, tendo já estreado na TV como personagem principal. A escolha de Gloria Perez, no entanto, não agradou o público de primeira e a influenciadora sofreu muitas críticas referentes à sua atuação. Agora, Jade já conta com mais carinho do público, mas, mesmo assim, não teve o contrato renovado com a Globo.

Yahoo