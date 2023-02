Com 23 jogadores importados, Independência inicia os treinos no Acre

- Publicidade -

Sem conquistar um título de profissionais há quase 25 anos, o Independência apresentou na tarde desta quinta-feira (9), no CT do Marinho Monte, 23 jogadores para a disputa do Campeonato Acreano 2023. Os atleta chegam ao clube em plena forma física, pois estavam trabalhando há quase dois meses aos cuidados do técnico Eric Rodrigues, na cidade Rio de Janeiro.

Os atletas contratados são oriundos das divisões inferiores do futebol carioca e fruto de uma parceria entre o clube acreano e o empresário e jornalista carioca, Eric Rodrigues, que também será o treinador do clube nesta temporada.

Um dos atletas conhecidos do torcedor acreano é o atacante Dodô. O atleta jogou por duas temporadas pela equipe do Humaitá e retorna ao futebol local para vestir a camisa do Independência. Dodô não encara o jejum de título do tricolor como uma pressão, mas sim, como uma responsabilidade. Segundo ele, a equipe tricolor é jovem e com alguns jogadores experientes, mas com potencial para brigar pelo título.

Pela primeira vez no futebol acreano, o zagueiro Kleber, de 26 anos, explica que, não somente ele, mas todos os atletas que chegaram ao clube tricolor, estão com foco em brigar pelo título da competição.

Outro a falar da expectativa de jogar com a camisa do Independência é o zagueiro Pedro. O atleta de 24 anos falou da boa recepção no clube tricolor e que o foco é vencer o estadual para o clube garantir calendário na próxima temporada.

Estreia

O Independência está inserido no grupo A, ao lado do Humaitá, Adesg, Rio Branco, Plácido de Castro, e Andirá. O clube tem estreia programada para o dia 28 de fevereiro, às 17h, contra a Adesg.