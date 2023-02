Colisão entre motos deixa dois feridos na estrada do Quixadá em Rio Branco

- Publicidade -

Um acidente de trânsito que envolveu várias motos, deixou duas pessoas gravemente feridas na noite desta segunda-feira, 6, na estrada do Quixadá, km 02, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações, os irmãos James Alencar Trindade, de 47 anos e Francisco Alencar Trindade, de 58 anos, trafegavam em uma motocicleta, quando colidiram frontalmente com um batedor, que fazia a escolta de um comboio de alunos soldados da PM, que estão em treinamento para fazer parte da corporação da Polícia Militar do Acre.

Com o impacto, o aluno soldado identificado pelas iniciais, V.S.R, de 24 anos, caiu da moto, ficando com escoriações pelo corpo.

Rapidamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e de pronto enviou duas ambulâncias para socorrer as vítimas. James Alencar foi socorrido pela viatura (06) e o irmão dele, Francisco Alencar foi atendido pela VTR (05), ambas de suporte básica. A equipe de paramédicos realizaram os atendimentos pré- hospitalar e após estabilizarem o quadro das vítimas, os dois homens foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco.

James deu entrada no PS com uma fratura no braço direito e sentindo forte dores no peito, já o irmão, Francisco, teve fraturas nas duas pernas. Os irmãos foram entregues no setor de trauma da unidade de saúde para serem avaliados pela equipe médica plantonista.