Colisão: Adolescente de 15 anos fica ferido após motorista de aplicativo realizar manobra proibida

Uma colisão entre um carro modelo HB20 de cor prata e um Ford Ka, também de cor prata, deixou o adolescente E.B.V.V.A, de 15 anos, ferido na noite deste sábado, (4), na BR-364, na Estrada Dias Martins, próximo ao Condomínio Ipê, em Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima estava indo para casa em um veículo de aplicativo, quando o motorista resolveu realizar um ato infracional, tentando fazer uma convenção proibida, momento que na direção oposta trafegava outro veículo, que não teve tempo de frear e bateu fortemente no carro de aplicativo.

O adolescente estava no banco traseiro, sendo atingido pelo impacto da colisão, ficando ferido, com uma lesão no couro cabeludo.

O SAMU foi acionado e se deslocou até o local da ocorrência, onde prestou os primeiros atendimentos ao adolescente, e em seguida, o encaminhou até o Pronto Socorro de Rio Branco. E.B.V.V.A, deu entrada no PS em quadro de saúde estável, orientado e lúcido.

Os dois motoristas permaneceram local, aguardando o policiamento de trânsito, para dar continuidade aos procedimentos e perícia no local do acidente.