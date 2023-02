Coletivo Elas Fazem Acontecer organizam primeira feira carnavalesca no Casarão

- Publicidade -

A primeira feira de 2023 do Coletivo Elas Fazem Acontecer será durante o sábado e o domingo de Carnaval, 18 e 19. Com muita purpurina, alegria e preços que cabem no bolso, o Bloquinho do Elas Fazem Acontecer será realizado no Casarão, Centro de Rio Branco.

O evento vai contar com a participação de 30 empreendimentos de mulheres, como alimentação, artesanato, costura criativa, perfumaria, sem joias, plantas ornamentais, entre outros.

De acordo com uma das coordenadoras do Coletivo, Lidianne Cabral, no sábado, 18, a feira vai dispor de uma atividade voltada para público infantil, com recreação e brincadeiras para os foliões mirins.

Já no domingo, 19, a programação segue com música ao vivo e a apresentação do Bloco Maracatu Acre.

“A expectativa é que nossos clientes e amigos possam curtir um Carnaval tranquilo, para a toda a família e, especialmente, levar seus filhos para se divertir e, de quebra, fazer suas comprinhas”, destacou Lidianne.

A Gazeta do Acre