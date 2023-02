Clube brasileiro oficializa proposta por Robinho

- Publicidade -

Robinho volta a ter seu nome falado no mercado da bola do futebol brasileiro. O atacante, hoje com 39 anos, não atua desde 2020, quando defendeu as cores do Istanbul Basaksehir, da Turquia.

Posteriormente, o atacante até foi anunciado pelo Santos, mas rescindiu seu contrato após todo o caso da violência sexual na Itália vir à tona na mídia brasileira.

Robinho é alvo do Londrina

Porém, nos últimos dias, o jogador tem recebido convites para voltar aos gramados. Wagner Ribeiro, ex-empresário de Robinho, no podcast “Benja Me Mucho”, de Benjamin Back, afirmou que o jogador recebeu proposta do Londrina, que vai com tudo para brigar pelo acesso à Série A do Brasileirão:

“Três clubes aqui do Brasil querem o Robinho para jogar futebol. Da Série B. Um deles é o Londrina. O Sérgio Malucelli (presidente do Londrina), meu amigo, perguntou se haveria possibilidade. Ele falou: “Nós vamos fazer o melhor com o Robinho, nós precisamos subir, o Robinho joga futebol ainda”

Por outro lado, Wagner afirma que Robinho teme jogar no Brasil e praticamente descarta a possibilidade: “Mas o Robinho está com medo de chegar lá e ter empecilhos com grupos feministas. No Atlético-MG, a torcida não deixou. No Santos, os patrocinadores. Eu não vejo possibilidade dele voltar a jogar tão cedo no Brasil. A carreira dele está encerrada pelos problemas na Itália”

