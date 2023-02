City tour apresenta pontos históricos de Rio Branco para grupo de docentes de outros estados

- Publicidade -

Muitas histórias da conquista do Acre na ponta da língua de guias credenciados pelo Ministério do Turismo, no City tour realizado na manhã deste sábado, dia 11, com docentes que participaram do 41º congresso da categoria, na Universidade Federal do Acre.

A agenda faz parte de uma ação piloto formalizada entre a Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e a Fundação Elias Mansour (FEM) que visa fortalecer o acesso às rotas, principalmente, o turismo histórico que tem potencial na capital.

A ideia deu certo. O professor Marcelo Brito, natural da Paraíba, com residência em Pernambuco, ficou encantado com a receptividade acreana e a história da revolução acreana. “Amei a receptividade de vocês. Um território que lutou para ser do Brasil com gente tão hospitaleira. Sou professor de educação física, caminhei pelo canal, vi uma cidade muito arborizada”, comentou o professor.

Uma boa impressão sobre o que viu teve o alagoano Humberto Doria. Ele falou de “um olhar fotográfico” do Acre. Doria admirou a vegetação amazônica e disse que vai voltar de novo para ampliar conhecimentos.

O passeio pela cidade incluiu visitação ao Palácio Rio Branco, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, a Praça dos Povos da Floresta e terminou no Novo Mercado Velho. Para o secretário Assurbanipal (Seicetur), a experiência deu certo e será aprimorada.“Demos as boas vindas em nome do governador Gladson Cameli a esse grupo de docentes de várias regiões do país que ficou encantado com a história do Acre. Em parceria com a FEM vamos aprimorar essa ação gerando renda e oportunidades”, destacou Mesquita.

O diretor de eventos da FEM, Sérgio Siqueira, representou o presidente da instituição, Minoru Kimpara. Para ele, a manhã foi prazerosa com trocas de experiências. “Vamos realizar outros passeios nessa parceria que vai ajudar a impulsionar o turismo histórico”, analisou.

O Etnoturismo

também fez amostras para o encontro de docentes. Mulheres do povo Yawanawa, originários da Terra Indígena do Rio Gregório, se apresentaram durante o Congresso na Ufac através do grupo “Cantos e Encantos Yawanawa”.

Agência Acre