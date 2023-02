Ciro Gomes tem casa penhorada pela Justiça de SP para assegurar pagamento de indenização

- Publicidade -

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel em nome do ex-ministro Ciro Gomes para assegurar pagamento de indenização por danos morais em favor do vereador Fernando Holiday (Republicanos).

A juíza de direito Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da capital, pediu avaliação do imóvel por três corretores imobiliários, ao menos, para definição de valor do bem.

A casa, que fica em Sobral, no interior do estado do Ceará, foi herança deixada pela mãe do político.

Em uma sabatina na rádio, em junho de 2018, Ciro afirmou, sem ser perguntado, que Fernando Holiday era um “capitãozinho-do-mato” e completou: “A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato no passado”;

Em fevereiro de 2019, Ciro foi condenado em primeira instância pelo Tribunal de Justiça a pagar R$ 38 mil de indenização;

Segundo a decisão, “trata-se de quantia que não se mostra ínfima nem exagerada, especialmente se considerada a extrema gravidade das ofensas, disseminadas Brasil afora”. Valor atual da indenização é de R$ 98,7 mil, segundo a defesa do vereador.

Penhora de carro de luxo em 2020

Em janeiro de 2020, o TJ-SP determinou que um carro de luxo do ex-ministro fosse penhorado pelos mesmos motivos.

À época, Fernando Holiday comentou a penhora do veículo e chamou o ato de Gomes de “racismo putrefato” nas redes sociais.

“Quando Ciro Gomes me ofendeu de forma racista no meio da campanha presidencial de 2018, pensou que eu fosse esquecer como tantos fizeram ao processá-lo. Hoje, ele perde um carro, mas valor algum pagará o racismo putrefato que a esquerda brasileira se utiliza e Ciro personifica”, disse Fernando Holiday no Twitter.

Com informações G1