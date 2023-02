Cieps apresenta serviços oferecidos para todas as forças de segurança

- Publicidade -

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, e o secretário-adjunto, coronel Evandro Bezerra da Silva, visitaram na manhã desta sexta-feira, 3, as instalações do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), em Rio Branco, onde verificaram os cursos que estão sendo oferecidos na unidade a todas as forças de segurança.

Na ocasião, Gaia falou da importância das instalações para a formação de novos profissionais da Segurança Pública do Acre. “O Cieps é onde estão os futuros servidores da Segurança Pública. A existência desse espaço torna possível assegurar o pilar de uma sociedade estruturada que valoriza a paz e a segurança”. Ele complementa explicando que um bom espaço é fundamental para que isso seja possível.

Atualmente, os espaços do Cieps compõem mais de 1.242 alunos em cursos de formação, entre eles o curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA) da Polícia Militar, com 45 alunos; o do Corpo de Bombeiros com 67 alunos; o Curso de Formação de Soldados (CFSD) da Polícia Militar, com 180; do Corpo de Bombeiros, com 250; e o curso de Capacitação do B.O Integrado, com cerca de 700 alunos por mês; além de 295 alunos do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) na Escola Darcy Vargas.

O diretor do Cieps, coronel Atahualpa Batista Ribera, que acompanhou o secretário durante a visita, destacou que o centro está em constante movimento nessa formação na área de Segurança Pública. “O Cieps forma pessoas preparadas para atuarem na habitação de frentes de defesa do nosso estado”, disse Atahualpa.

Na visita, o secretário de Segurança e o adjunto também conheceram a direção de todas as forças de ensino integrantes do centro, fazendo uma breve apresentação da nova gestão à frente da pasta de Segurança.