Ciclista morre após colidir em caminhão no interior do Acre

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (1), no Cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Epaminondas Jácome, localizada no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Segundo informações, um homem identificado por Alcides que conduzia uma bicicleta morreu após colidir frontalmente com um caminhão que fazia o trajeto oposto que trafegava a ciclista. O SAMU esteve no local, prestou socorro a vítima, mas horas depois foi confirmado o óbito do homem.

O Corpo do homem foi encaminhado ao IML, para dar continuidade aos procedimentos cadavéricos.