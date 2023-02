Chile decreta estado de catástrofe após incêndios matarem ao menos 13 pessoas

- Publicidade -

Dezenas de incêndios florestais no Chile mataram pelo menos 13 pessoas e queimaram cerca de 14 mil hectares, informaram as autoridades na sexta-feira (3), enquanto uma onda de calor de verão varre o país.

Onze pessoas, incluindo um bombeiro, morreram na cidade de Santa Juana, em Biobio, uma região cerca de 500 quilômetros ao sul da capital Santiago, disseram as autoridades locais.

O ministro da Agricultura também informou que um helicóptero de apoio de emergência na região sul de La Araucania caiu, matando o piloto e um mecânico.

Estados de catástrofe foram declarados nas áreas agrícolas e florestais de Biobio e da vizinha Nuble, levando ao envio de soldados e recursos adicionais.

Centenas de casas foram danificadas, enquanto 39 incêndios ocorrem em todo o país, destacou a ministra do Interior, Carolina Toha, a jornalistas. “As condições nos próximos dias serão arriscadas”, ponderou.

Ela ressaltou que o equipamento de solo e uma frota de 63 aviões disponíveis estão reforçando o combate ao fogo, com a expectativa de ajuda do Brasil e da Argentina.

O presidente Gabriel Boric encurtou suas férias de verão na sexta-feira e viajou para Nuble e Biobio, que juntos têm uma população de quase 2 milhões de pessoas.

“Meu papel como presidente hoje é garantir que todos os recursos estejam disponíveis para a emergência e para que as pessoas sintam que não estarão sozinhas”, ressaltou Boric.

Ele também apontou “sinais” de que alguns incêndios podem ter sido iniciados intencionalmente.

Algumas famílias buscaram refúgio em abrigos, segundo a agência chilena de desastres Senapred. Incêndios interromperam o tráfego nas rodovias e vários assentamentos foram evacuados.

As previsões meteorológicas na sexta-feira eram de temperaturas acima de 38°C em Chillan, capital de Nuble, com ventos fortes que ameaçavam piorar as condições de incêndio.

Com informações CNN