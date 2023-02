“Chega para somar”, diz Mailza ao receber a nova líder do governo na Aleac

- Publicidade -

A deputada estadual Michelle Melo recebeu uma nova missão do governador Gladson Cameli: a liderança do governo estadual na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Nesta sexta-feira, 3, ela foi recebida pela vice-governadora Mailza, em seu gabinete, no Palácio Rio Branco.

“O governador Gladson acertou ao escolher a Michelle. Além de fazer história ao ser a primeira mulher a assumir a liderança do governo estadual, está alinhada com nossos propósitos e objetivos da gestão: o cuidado às pessoas e o diálogo com todo o parlamento”, disse Mailza.

A deputada agradeceu. “Obrigada Gladson, obrigada Mailza, que abrem as portas para a gente vir somar. Gesto de motivação. Somos os representantes, a voz da população próximo do governador. Nossa missão é ajudar a gestão para fazer o melhor pela população”, pontuou.

[Agência de Notícias do Acre]