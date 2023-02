Centro de Zoonoses de Rio Branco suspende castrações por pelo menos 90 dias

Os procedimentos de castração de animais no Centro de Zoonoses de Rio Branco estão suspensos a partir desta semana por conta de uma reforma no local, que deve durar 90 dias. A informação foi confirmada ao g1 pelo gerente do centro, o médico veterinário Hebert Teixeira.

De acordo com o gerente, além da reforma do espaço, devem ser adquiridos novos equipamentos para dar mais segurança aos procedimentos. “Com isso, já estamos a todo vapor para o mais rápido possível voltar às atividades. Infelizmente não tem como reformar e equipar nosso centro cirúrgico sem parar suas atividades”, destaca.

Os serviços de consulta, vacinação e adoção seguem normalmente no local. O Centro de Zoonoses de Rio Branco funciona na Rodovia AC-040, nº 2460, bairro Vila Acre. O atendimento é gratuito, e a castração é ofertada para animais cadastrados no órgão, que abrange ONGs, cuidadores e população de baixa renda.