CBF confirma sorteio da Copa do Brasil para a próxima terça

O departamento técnico da CBF confirmou para a próxima terça, 7, na sede da entidade no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. A competição mais democrática do futebol brasileiro pode pagar em 2023 mais de R$ de 90 milhões ao campeão.

750 mil

A CBF reajustou a premiação do torneio e Humaitá e São Francisco irão receber R$ 750 mil pela participação na primeira fase da competição.

Humaitá e São Francisco

Humaitá e São Francisco seguem com os treinamentos para a disputa do torneio nacional. O Tourão tem o elenco fechado e o São Francisco ainda segue contratando para a temporada.

Maior possibilidade

Os representantes acreanos irão atuar em casa na primeira fase do torneio, mas a maior possibilidade de classificação é do Humaitá, atual campeão acreano. Passar de fase significa colocar mais R$ 900 mil na conta.

