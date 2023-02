Caso de professora que xingou motoboy de ‘macaco’ é destaque na imprensa nacional

- Publicidade -

O caso do motoboy Alessandro Monteiro, de 26 anos, vítima de racismo, na manhã desta terça-feira, 7, no estacionamento de uma farmácia do bairro Floresta, em Rio Branco, ganhou destaque na imprensa nacional. A reportagem foi exibida no programa Alerta Nacional, apresentado pelo jornalista Sikêra Júnior.

Na tarde de terça-feira, 7, após repercussão do caso e mandado de prisão em aberto, a professora Mafiza Souza Cardoso, de 43 anos, foi internada no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). Segundo a família, a mulher teria problemas de saúde mental e estaria sem tomar medicação.

A assessoria de comunicação do hospital informou, na manhã desta quarta, 8, que a mulher continua internada na unidade.

Procurado pela reportagem do A GAZETA, Alessandro disse que estava indo à delegacia onde registrou o boletim de ocorrência na manhã desta quarta. Ele afirma que a internação por parte da família foi para proteger a professora.

“Ela estava dentro da farmácia sacando dinheiro e quando saiu começou os xingamentos. Por que eu gravei a situação e denunciei ela, do nada, é internada? O delegado tinha solicitado a prisão dela, mas a família internou ela antes. Com certeza a família e os advogados fizeram para proteger”, disse.

A Gazeta do Acre