Casal que fazia arrastão na cidade é preso pela polícia militar

Uma dupla identificada por Luan Gabriel da Costa Souza e Maira de Oliveira Gomes, de 24 anos, foram presos por uma guarnição do GIRO do Bope, após praticar um verdadeiro arrastão em alguns bairros da cidade, na noite desta quarta-feira, 1, em Rio Branco.

Segundo informações, o casal estava em uma motocicleta e fizeram vários roubos no bairro Bosque, Avenida Ceará, Estação Experimental e Avenida Getúlio Vargas. Ainda segundo as informações, o foco da dupla seria as mulheres, por ser consideradas vítimas mais vulneráveis.

Para o azar de Gabriel e Maira, quando eles estavam trafegando pela Avenida Antônio da Rocha Viana, próximo a ponte do Horto Florestal, eles avistaram a viatura e tentaram fugir, sendo acompanhado pela equipe da PM e em seguida, foram capturados pelos militares na Avenida Getúlio Vargas.

Os dois receberam voz de prisão e foram levados a DEFLA com os objetos subtraídos das vítimas. Na Delegacia de Flagrantes, o acusado relatou aos policiais que não é habilitado, e pegou a moto de um amigo, adulterou a placa da motocicleta para cometer os crimes. Ainda na delegacia, os militares consultam a ficha de Gabriel, e foi constatado que ele tem várias passagens por assalto, inclusive ele se encontra de tornozeleira eletrônica. Já a mulher não tem passagem pela polícia, mas irá responder por assalto, após ser lavrado o boletim de ocorrência.

Conforme informações das vítimas, o casal estava com um canivete grande, que não foi encontrado pela Polícia Militar. Todos os objetos foram recuperados e serão restituídos aos proprietários.

