Carro despenca em cima de mecânico enquanto ele fazia reparos

O mecânico Luiz Henrique Morais da Silva, de 22 anos, ficou ferido depois que um carro que estava em um macaco com suporte na oficina mecânica em que ele trabalhava cair em cima do jovem enquanto ele fazia alguns reparos no veículo. O acidente aconteceu no bairro Vitória, rua Santa Isabel,na noite desta terça-feira (7/2) na parte alta da cidade.

Luiz Henrique estava embaixo do veículo fazendo alguns reparos, quando houve o acidente e o carro despencou.

Os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, prestaram os atendimentos iniciais a vítima no local, e, em seguida, encaminhou o jovem ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde deu entrada com o quadro clínico estável, sentindo somente dor no tórax, mas respirava bem e se encontrava orientado e lúcido.

Luiz Henrique foi entregue no setor de traumas, onde a equipe médica fará uma avaliação, por exames de imagens, para verificar se há outras lesões ocultas no rapaz.